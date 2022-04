Europa League, FC Barcelona - Eintracht Frankfurt: So reagiert die internationale Presse auf die SGE-Gala

So erlebte der SPORT1-Reporter die magische Nacht in Barcelona

Ein Umstand, der vor allem in der spanischen Presse für Verwunderung sorgt. Zudem wird Barcas Auftritt gegen Frankfurt als „Enttäuschung“ und „Demütigung“ betitelt. Auf der anderen Seite wird die Eintracht für ihre starke Leistung gelobt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Europa League)

Spanien

Marca: „Ein weiterer Titel, der Barca entgeht. Eintracht Frankfurt hat Barca sehr deutlich vor Augen geführt, dass es noch einen langen Weg vor sich hat, um in Europa wieder ein Wörtchen mitzureden.“

AS: „Zu Hause versenkt. Barcelona spielte im eigenen Stadion wie ein Fremder und hat die beste Option vertan, einen Titel zu gewinnen. Sie sind nicht nur sportlich gescheitert, was passieren kann, sondern noch schlimmer war die Scham als Club, als aus Barcas Stadion das Waldstadion wurde, mit mehr Deutschen als Katalanen und dem Gefühl, ein Fremder in der eigenen Heimat zu sein.“