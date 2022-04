Tischtennis: Ovtcharov gibt Wechsel nach Neu-Ulm bekannt

Tischtennis-Nationalspieler Dimitrij Ovtcharov schlägt in der Champions League nächstes Jahr für den TTC Neu-Ulm auf.

Tischtennis-Nationalspieler Dimitrij Ovtcharov wird nach seinem Abschied aus Russland in der kommenden Saison zumindest in der Champions League wieder für ein deutsches Team aufschlagen. Der Olympiadritte, der Fakel Orenburg wegen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine verlassen hat, schließt sich für die Europacupspiele dem TTC Neu-Ulm an. Das gab Ovtcharov bei Facebook bekannt.