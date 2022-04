Sow fehlt Frankfurt auch bei Union

Mittelfeldspieler Djibril Sow wird Eintracht Frankfurt auch am Sonntag im Alltag der Fußball-Bundesliga bei Union Berlin fehlen.

Frankfurt am Main (SID) - Mittelfeldspieler Djibril Sow wird Eintracht Frankfurt auch am Sonntag im Alltag der Fußball-Bundesliga bei Union Berlin fehlen. "Das wird sich nicht ausgehen", sagte Trainer Oliver Glasner bei Eintracht TV. Sow habe nach seiner Kniezerrung noch bei einigen Bewegungen Schmerzen, schon beim sensationellen 3:2 (2:0) beim FC Barcelona hatte der Schweizer am Donnerstag gefehlt.