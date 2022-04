Schlägerei und Jagdszenen: Amateur-Fußballer werden lebenslang gesperrt

Nach einer üblen Schlägerei bei einem Amateur-Spiel in Hamburg werden empfindliche Strafen ausgesprochen. Zwei Spieler werden lebenslänglich gesperrt.

Eine Schlägerei auf einem Fußballplatz in Hamburg hat weitreichende Konsequenzen.

In der ersten Halbzeit waren nach einem Foulspiel Diskussionen aufgekommen, der Schiedsrichter der Partie hatte einen Spieler des Platzes verweisen. Wie der FC Begendorf in einer eigenen Stellungnahme zugibt, „eskalierte die ohnehin aufgeheizte Stimmung daraufhin in für uns nicht vorstellbare Bereiche.“