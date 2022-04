Billie-Jean-King-Cup: Kerber verliert - DTB-Team um Siegemund in Kasachstan unter Druck

Angelique Kerber hat ihr Auftakteinzel beim Billie-Jean-King-Cup verloren, für die deutschen Tennisspielerinnen wird das Auswärtsspiel in Kasachstan zur erwartet hohen Hürde.

Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin aus Kiel unterlag auf Sand in Nur-Sultan der Weltranglisten-52. Yulia Putintseva 6:3, 3:6, 2:6.

Am Samstag sind zwei weitere Einzel und ein Doppel angesetzt. Der Verlierer des Duells spielt gegen den Abstieg (11./12. November) aus der Gruppe der Topteams.

Kerber startet stark - bricht dann aber ein

Für Kerber setzt sich nach ihrer durch Corona beeinträchtigten Vorbereitung das schwache Frühjahr fort. Ihre einzigen beiden Saisonsiege gelangen ihr in Indian Wells, bei den Australian Open, in Katar und Miami war in der ersten Runde Schluss.