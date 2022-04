FC Bayern: Stefan Effenberg rät Müller und Lewandowski zum Rücktritt aus der Nationalmannschaft

Stefan Effenberg kritisiert die Leistung der Bayern-Stars beim Aus in der Champions League. Der SPORT1-Experte hat einen besonderen Rat an Müller und Lewandowski.

„Trotz all ihrer Tore, Torvorlagen und oftmals starker Performances haben sie beim Pokalaus in Gladbach (0:5) sowie jetzt in zwei Spielen gegen Villarreal eben nicht ihre beste Leistung abgerufen“, schrieb der SPORT1-Experte in seiner Kolumne für t-online.de.