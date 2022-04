CoD Warzone: Slide-Canceln leicht gemacht

Slide-Canceln ist einer der Grundbausteine im Gameplay von Call of Duty: Warzone. Heute erklären wir, warum diese Technik wichtig ist und wie sie richtig ausgeführt wird.

Wer Warzone schon seit Jahren die Treue hält und auf die Meta achtet, der hat vom Slide-Canceln wahrscheinlich schon einmal gehört. Im Wesentlichen beschreibt es die Mechanik das Rutschen über den Boden abzubrechen. Dieser Trick bringt einen Vorteil in vielen Situationen, ist aber nicht nur für eSportler interessant.

Wichtig dabei ist das Sprinten, denn dadurch können Spieler rennen, anstatt zu gehen oder zu schleichen. Allerdings ist das Sprinten zeitlich begrenzt, schließlich sollen die Soldaten nicht in Höchstgeschwindigkeit unentwegt über die Karte laufen können. Der Slide-Cancel ermöglich jedoch genau das. Im Grunde setzt diese Technik die Abklingzeit des Sprintens zurück.

Wie funktioniert der Slide-Cancel?

Jetzt geht es um die berühmt-berüchtigte Wurst! Wer die folgenden Schritte richtig durchführen kann, dessen K/D-Quote steigt um mindestens 150 Prozent… ohne Gewähr, versteht sich. Um das Slide-Canceln so einfach wie möglich zu gestalten, müssen zunächst die richtigen Einstellungen ausgewählt werden.

In den Bewegungs-Optionen findet sich das „Rutsch-Verhalten“. Das muss auf „Tippen“ umgestellt und „Automatischer Sprint“ zu „Taktischer Sprint“ geändert werden. Danach geht es darum, die Einstellungen in der Praxis umzusetzen, und dafür müssen folgende Schritte befolgt werden:

3. Mit dem richtigen Timing wird sich zurück in die Sprint-Animation bewegt, die nun „von vorne“ beginnt und das längere Laufen ermöglicht.

Da schnelle Bewegungen in Warzone der Schlüssel zum Erfolg sind, ist das ein wahrer Profi-Tipp, den viele Spieler bereits ausführen. Übung macht den Meister, zunächst sollte das Ganze in einem leichteren Setting als Warzone ausprobiert werden. Klappt auch im normalen Call of Duty Multiplayer und bringt auch dort einen enormen Vorteil.