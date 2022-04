NHL: Draisaitl schießt Oilers praktisch im Alleingang zum Sieg

Mit Youngster Tim Stützle avancierte ein weiterer deutscher Profi in der NHL zum Matchwinner. Dem 20-Jährigen gelang im Powerplay der Siegtreffer seiner Ottawa Senators zum 3:2 gegen die Boston Bruins, die ersten beiden Tore bereitete er vor. Zum zweiten Mal nacheinander war Stützle an drei Treffern beteiligt und knackte damit in seiner zweiten Saison in Nordamerika erstmals die Marke von 50 Scorerpunkten.