"Ewige Rivalen" Berlin und Friedrichshafen vor Finalserie

Es ist das Duell der „ewigen Rivalen“: Am kommenden Wochenende startet die Finalserie um die Deutsche Meisterschaft im Volleyball der Männer. Zum neunten Mal in Folge stehen sich die Berlin Recycling Volleys und der VfB Friedrichshafen gegenüber.

Das Auftaktspiel der Best-of-Five-Serie findet am Samstag (18.30 Uhr/Twitch) in der Halle des Hauptrundensiegers in Berlin statt.