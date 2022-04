"Hält ein Leben lang": Frankfurt feiert Sensationssieg

Nach dem 3:2 (2:0) seiner Eintracht war Glasner im Camp Nou auf dem Bauch durch ein Spalier seiner Spieler gerutscht - unter dem Jubel von Zehntausenden Frankfurter Anhängern, die noch lange nach Abpfiff gemeinsam mit ihren Europacup-Helden feierten. "Ein Lob an unsere Fans, die etwas vollbracht haben, was es sonst kaum gibt auf dieser Welt", sagte der 47-Jährige nach dem Einzug ins Halbfinale der Europa League.

Der überragende Filip Kostic, der nach seinen beiden Treffern (4., Foulelfmeter/67.) mit seinem Trikot vor den Fans tanzte, und Rafael Borre (36.) sorgten für Ekstase - und gaben den Startschuss für eine lange Partynacht in der katalanischen Metropole. Schon vor dem Spiel hatten rund 30.000 Frankfurter Barcelona in einen Ausnahmezustand versetzt.

„Ich dachte, ich bin in Frankfurt“

„Es gibt nicht so viele Worte, die beschreiben würden, was man fühlt", betonte Kevin Trapp, der von einem Abend „voller Stolz und purer Freude" sprach. Die Mannschaft habe den „Plan in Perfektion umgesetzt". Auch für die Fans hatte der SGE-Torhüter ein Sonderlob parat: „Ich bin raus zum Warmmachen und dachte, ich bin in Frankfurt. Das ist sehr, sehr außergewöhnlich."