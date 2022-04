Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen – RB Leipzig (Sonntag, 19:30 Uhr)

Wer Leipzig besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst 31 Gegentreffer kassierte RB Leipzig. Der bisherige Ertrag von RB in Zahlen ausgedrückt: 15 Siege, sechs Unentschieden und acht Niederlagen. Leipzig tritt mit einer positiven Bilanz von elf Punkten aus den letzten fünf Spielen an.