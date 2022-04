2. Liga: 1. FC Heidenheim 1846 – FC Erzgebirge Aue (Sonntag, 13:30 Uhr)

Der FC Erzgebirge Aue konnte in den letzten vier Spielen nicht punkten. Mit dem 1. FC Heidenheim 1846 wartet am Sonntag auch noch ein starker Gegner. Beim FC Schalke 04 gab es für Heidenheim am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 0:3-Niederlage. Zuletzt musste sich Aue geschlagen geben, als man gegen Hannover 96 die 18. Saisonniederlage kassierte. Gutes Omen: Im Hinspiel behielt der FC Erzgebirge Aue die Oberhand und siegte mit 2:0.

61 Gegentreffer hat Aue mittlerweile hinnehmen müssen – so viel wie keine andere Mannschaft in der 2. Liga. Auf fremden Plätzen läuft es für die Gäste bis dato bescheiden – die Ausbeute beschränkt sich auf magere acht Zähler. Der FC Erzgebirge Aue hat 19 Zähler auf dem Konto und steht auf Rang 18. Im Angriff brachte Aue deutliche Schwächen zutage, was sich an den nur 27 geschossenen Treffern erkennen lässt. In den letzten fünf Spielen schaffte der FC Erzgebirge Aue lediglich einen Sieg.