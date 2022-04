2. Liga: FC Hansa Rostock – SSV Jahn Regensburg (Sonntag, 13:30 Uhr)

Am kommenden Sonntag um 13:30 Uhr trifft die Hansa auf Regensburg. Rostock erntete am letzten Spieltag nichts und ging mit 0:3 als Verlierer im Duell mit Fortuna Düsseldorf hervor. Das letzte Ligaspiel endete für den SSV Jahn Regensburg mit einem Teilerfolg. 1:1 hieß es am Ende gegen den FC Ingolstadt 04. Nachdem der SSV im Hinspiel eine knappe 2:3-Niederlage gegen FC Hansa Rostock einstecken musste, soll es im Rückspiel erfolgreicher laufen.