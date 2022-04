Eintracht Frankfurt wirft FC Barcelona raus: Reaktionen zum Wunder der SGE

Xavi (Trainer FC Barcelona): „Es war eine Riesenenttäuschung heute, aber so ist Fußball. Sie haben besser gespielt in der ersten Halbzeit. Sie haben gute Konter gefahren und dann dieses super zweite Tor geschossen. Wir haben es versucht in der zweiten Halbzeit, aber unsere Tore kamen zu spät. Glückwunsch an Eintracht Frankfurt. Wir hatten andere Ziele, wir wollten ins Endspiel kommen, aber das Leben geht weiter.“