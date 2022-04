Darts Premier League: Wade siegt im vierten Anlauf - Price verpasst Finale

Beim 10. Spieltag der Cazoo Premier League Darts in Manchester hat James Wade in dieser Saison zum ersten Mal triumphiert. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Dafür musste er jedoch alles aufbieten, denn sein Gegner Joe Cullen schenkte ihm nichts. Die Entscheidung fiel erst im Entscheidungs-Leg, in dem der Engländer direkt seinen ersten Match-Dart zielsicher in die Double 20 warf.

Auf dem Weg ins Finale hat er zunächst mit 6:2 gegen Gary Anderson gewonnen. Danach ließ der Engländer auch Gerwyn Price, der mit einem neuen Einlaufsong an den Start ging , keine Chance. Erneut feierte er einen 6:2-Triumph und will im vierten Verlauf endlich den ersten Abend der diesjährigen Premier League gewinnen.

Clayton gegen MvG Spiel des Abends

Clayton hatte in seiner ersten Partie des Abends in einem hochklassigen Match Michael van Gerwen mit 6:5 bezwungen. Auch zwei Highfinishes in Folge, als MvG jeweils die 152 auscheckte, konnten den Niederländer nicht retten. Er behält jedoch die Führung in der Premier League, wenn auch nur mit einem Punkt Vorsprung vor Clayton.