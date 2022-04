Später Schock für Götze & Co.! PSV Eindhoven scheitert in Conference League im Viertelfinale an Leicester City

Weltstar wieder da: "Van the Man" wird Götze-Coach

Im Viertelfinale der Conference League liegt PSV Eindhoven auf Halbfinal-Kurs, kassiert dann aber zwei späte Gegentreffer. Götze ist am PSV-Treffer beteiligt.

Götze bereitet Führungstreffer vor

Das Hinspiel auf der Insel war 0:0 ausgegangen. Im Rückspiel setzte Eindhoven den ersten Treffer. Eren Zahavi erzielte in der 27. Minute das 1:0 - auf Vorarbeit von Götze. Der Deutsche fing einen Pass von Gegner Youri Tielemans ab und dribbelte in den Strafraum. Mit dem Außenrist setzte er Zahavi in Szene und der israelische Goalgetter blieb eiskalt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Europa League)