Europa League: Christopher Nkunku schießt RB Leipzig gegen Atalanta Bergamo ins Halbfinale

Die Roten Bullen gewannen bei Atalanta Bergamo mit 2:0(1:0) und zogen durch den Erfolg in die nächste Runde ein. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Europa League)

Nkunku: „Wollen versuchen, diesen Pokal zu gewinnen“

Die Freude bei den Sachsen war natürlich groß. „Wir sind sehr glücklich. Es war ein sehr schweres Spiel. Wir wussten erst recht nach dem Hinspiel, was für ein Gegner uns hier erwartet“, erklärte Trainer Domenico Tedesco nach dem Spiel.

Für Matchwinner Nkunku soll dieses Halbfinale nur der Anfang sein: „Wir arbeiten sehr hart an uns und wollen versuchen, diesen Pokal zu gewinnen“, sagte der Franzose bei Canal+ .

Nkunku nutzt Konter zur Führung

Nach dem Tor änderte sich nicht viel an der Spielanlage. Bergamo versuchte sich Chancen zu erspielen, RB stand aber kompakt und lies nichts zu.

So ging es mit Leipzigs 1:0-Führung in die Pause.

Leipzig bei VAR-Entscheidung im Glück

Nach einem Freistoß hatte Leipzig dann etwas Glück: Der stramme Schuss von De Roon landete an Olmos Arm. Nach einem Videostudium entschied sich Schiedsrichter Lahoz gegen einen Elfmeter (52.).

Bergamo blieb weiter aktiver, aber RB hatte nach Kontern immer wieder gefährliche Chancen. Bergamos Torhüter Musso verschätzte sich nach einem Nkunku-Querpass komplett und so landete der Ball bei Laimer, dessen Schuss Musso dann im letzten Moment aber doch noch zur Ecke lenkte. (55.).

Leipzig verteidigte in der Folge stark und ließ keine Chance mehr zu.

Tedesco ist stolz auf seine Mannschaft

Gerade in der Defensive standen die Leipziger extrem stark. Hier sah auch Cheftrainer Domenico Tedesco den Schlüssel zum Erfolg: „Die Idee war, etwas tiefer zu stehen, um nicht so viele Räume zu geben. Wir haben es richtig gut verteidigt, hatten Ballgewinne tief in der eigenen Hälfte.“