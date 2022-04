Leichtathletik, Olympia: Britische 4x100-m-Staffel gibt Silber ab

Die britische 4x100-m-Staffel hat ihre Silbermedaillen von den Olympischen Spielen in Tokio wegen einer positiven Dopingprobe von Sprinter Chijindu Ujah zurückgegeben.

Die Briten hatten in Tokio den zweiten Platz hinter Italien erreicht. Silber geht nun an die drittplatzierten Kanadier, Bronze an China.