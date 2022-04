Premier League, FC Arsenal: Granit Xhaka mit emotionalem Bericht - "Ich kann die Wut sehen"

Granit Xhaka wurde vor dreieinhalb Jahren Opfer von ausuferndem Fan-Hass. Nun fasst der Schweizer seine Erinnerungen in emotionale Worte.

Im Winter 2019/20 stand Granit Xhaka am Scheidepunkt. Er war fest entschlossen, den FC Arsenal zu verlassen, nachdem er ein einschneidendes Erlebnis mit den Fans des Klubs hatte.

In einer sportlichen Krise der Gunners verspielte das Team am 27. Oktober 2019 in der Premier League gegen Crystal Palace einen 2:0-Vorspung. Xhaka war als Kapitän aufgelaufen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)