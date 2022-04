BVB-Stars um Erling Haaland lassen Kinderherzen höherschlagen

Autogramme schreiben und vor der Kamera posieren - für Fußballstars gehört das zum Alltag wie das Amen in der Kirche. Für Fans und vor allem Kinder kann es aber etwas ganz Besonderes sein.

So auch am vergangenen Dienstag, als Borussia Dortmund die Tore zum öffentlichen Training aufmachte. Nach der Übungseinheit nahmen sich vor allem Gregor Kobel, Jude Bellingham und Erling Haaland viel Zeit für die Anhänger der Schwarz-Gelben und ließen so insbesondere Kinderherzen höherschlagen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)