Eishockey-Nationalmannschaft unterliegt Tschechien

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat ihr erstes WM-Vorbereitungsspiel deutlich verloren. Gegen Gatgeber Tschechien verlor das Team von Nationaltrainer und Geburtstagskind Toni Söderholm am Donnerstag in Chomutov mit 2:6 (0:2, 0:2, 2:2).

Vor der WM in Finnland (13. bis 29. Mai) stehen für die deutsche Mannschaft noch sechs weitere Tests an. Bereits am Freitag (15.00 Uhr/Magenta) hat das DEB-Team gegen Tschechien die Chance auf eine Revanche.