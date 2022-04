Bricht Chelsea nun auseinander? Nach CL-Aus steht Verkauf bevor

Wie die britische Tageszeitung Times berichtet, wird der bevorzugte Bieter für die West-Londoner der britischen Regierung in der Woche ab dem 18. April 2022 zur Genehmigung vorgelegt. Es eilt. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)

Denn nach dem Aus in der Champions League und ohne Titelchance in der englischen Meisterschaft muss die Truppe von Thomas Tuchel jetzt die Weichen für die Zukunft schnellstmöglich stellen.

Ansonsten droht Chelsea auseinanderzubrechen. Seit der russischen Invasion in der Ukraine ist dem Klub von Noch-Besitzer Roman Abramowitsch untersagt, jegliche neue Deals abzuschließen. Was hat das für Folgen?

An wen wird Chelsea verkauft? Und für wieviel?

Neben dem Finanzministerium muss der neue Eigentümer aber auch von der Premier League genehmigt werden - so wie zuletzt geschehen beim Verkauf von Newcastle United an die Saudis.

Was geschieht mit den ablösefreien Blues-Stars im Sommer 2022?

Während der Abschied des 25 Jahren alten Belgiers kaum ins Gewicht fällt, sind der deutsche, der dänische und der spanische Nationalspieler wichtige Leistungsträger an der Stamford Bridge. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

Und die Top-Teams stehen bei Rüdiger (29 Jahre alt) und Christensen (26) Schlange. Zuletzt hieß es, dass beide sich dem FC Barcelona anschließen würden, was ein herber Verlust für Tuchels Truppe wäre.

Zu diesem Verein passt Rüdiger am besten

Immerhin wurde der auslaufende Vertrag von Azpilicueta trotz der Sanktionen um ein weiteres Jahr verlängert. Tuchel bestätigte kürzlich, dass eine an Leistungen gebundene Klausel im Arbeitspapier des 32 Jahre alten Kapitäns gegriffen habe. „Ja, es war sehr knapp, aber jetzt ist es passiert. Das ist eine gute Nachricht für uns“, so der 48-Jährige. „Die Chancen, dass er bei Chelsea bleibt, sind jetzt sehr hoch.“

Muss Chelsea bangen, weitere Spieler zu verlieren?

Bis auf den 19 Jahren alten Simons, der aber auf der Insel heiß umworben ist, planen die Blues laut englischen Medienberichten mit keinem dieser Spieler. Ein Aderlass im Westen Londons ist also ohne neuen Besitzer kaum zu vermeiden.

Wie sehen die Transfer-Planungen von Tuchel für 2022/23 aus?

Die Abwehr ist Tuchels größte Baustelle - und bereitet dem Deutschen am meisten Bauchschmerzen: Thiago Silva ist mit 37 Jahren nicht mehr der Schnellste, Rüdiger und Christensen kaum zu ersetzen.

Ohne Nachverpflichtungen oder Verlängerungen müsste der Chelsea-Coach also die gelernten Außenverteidiger Marcos Alonso und Azpilicueta vermehrt innen einsetzen, da Malang Sarr (23) und Ethan Ampadu (21) ihre Klasse bisher nicht nachgewiesen haben. Einzig Innenverteidiger Trevor Chalobah (22) ließ sein Können immer wieder aufblitzen. Hinten rechts und links müssten dann aber Ben Chilwell und Reece James verletzungsfrei durch die kommende Saison kommen.

Im zentralen Mittelfeld gibt es an Kanté, Jorginho, Mateo Kovacic und Mason Mount kein Vorbeikommen. Ruben Loftus-Cheek und Ross Barkley galten ebenfalls als Verkaufskandidaten, damit Declan Rice von West Ham United verpflichtet werden kann.

Werden Havertz und Werner Chelsea verlassen?

In der Abteilung Attacke hat Tuchel auch ohne Transfers die Qual der Wahl: Kai Havertz, Hakim Ziyech, Christian Pulisic, Callum Hudson-Odoi, Romelu Lukaku und Timo Werner müssen sich vor niemandem verstecken und waren bis auf den belgischen Sturmtank mitverantwortlich für den Champions-League-Sieg 2021.

Fraglich war zuletzt nur, ob Lukaku in London wirklich noch glücklich ist. Denn nach nur zwölf Treffern in 36 Einsätzen musste der 113-Millionen-Euro-Einkauf meist mit der Bank vorliebnehmen. Ein Jahr zuvor bei Inter glänzte der 28-Jährige dagegen mit 40 Scorer-Punkten in 44 Spielen - davon ist der Mittelstürmer aber leistungstechnisch meilenweit entfernt.