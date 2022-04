Anzeige

Formel 1: Mick Schumacher von Hass schon für Ferrari bereit? F1-Experten äußern sich Ist Schumacher bereit für Ferrari?

Vom Asphalt auf die Welle: Mick zeigt seine Surfkünste

Ralf Bach

Ferrari ist nach drei Rennen das bisher beste Team der aktuellen Formel-1-Saison. Die Fans träumen schon vom nächsten Schumacher im roten Auto. Doch es gibt Zweifel, ob Mick schon soweit ist.

Die wiedergewonnene Ferrari-Stärke lässt deutsche Formel-1-Romantiker schon mal ins Träumen geraten: nämlich von Mick Schumacher (22), der wie sein Vater Michael mit dem italienischen Kultrennwagen um Siege und Titel fährt und das Formel-1-Interesse in Deutschland zu neuen Höhen führt.

In der Tat: Das Feld scheint bereitet für den Ferrari-Junior. Bleibt die Frage: Kommt die Renaissance der Roten für Schumi junior zum richtigen Zeitpunkt? Denn: Realistisch gesehen ist der Sohn des Rekordweltmeisters noch nicht bereit, sich ins gemachte Bett zu legen.

Anzeige

Dafür gibt es gleich mehrere Gründe. Erstens: Schumacher, der seine zweite Saison in der Königsklasse beim Ferrari-Partnerteam Haas absolviert, fehlt noch die Erfahrung, um den Sprung ins kalte Wasser eines absoluten Spitzenteams zu wagen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

„Er muss noch drei Jahre woanders fahren“, analysiert AlphaTauri-Teamchef Franz Tost bei SPORT1.

Tost: „Schumacher braucht eine Lernphase“

Der Tiroler weiß genau, wovon er redet. Er hat als eine Art Fahrercoach sowohl mit Micks Vater Michael als auch Onkel Ralf gearbeitet, als die am Anfang ihrer Karriere standen. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Tost: „Die Formel 1 ist heute extrem kompliziert. Ein Fahrer braucht mindestens drei Jahre Lernphase, um auf Topniveau zu fahren. Die Zeit hat auch ein George Russell oder ein Charles Leclerc gebraucht.“

Tost glaubt indes, dass Mick Schumacher grundsätzlich das Rüstzeug für Ferrari hätte. „Aber er muss bei Haas erstmal seinen Teamkollegen Kevin Magnussen konstant schlagen und mit Haas versuchen, Erfolge einzufahren. Das ist jetzt seine Aufgabe und sonst gar nichts.“

Das aber ist gar nicht so einfach. Nach drei Saisonrennen ist der Deutsche noch punktlos, während Teamkollege Magnussen sowohl in Bahrain als auch in Saudi-Arabien zwei Top-Ten-Resultate einfuhr und so wertvolle Zähler sammeln konnte.

Haas sieht sich trotz Problemen in Australien gut aufgestellt

In Australien war Schumacher im Qualifying und Rennen erstmals schneller als der Däne – sein Pech aber war diesmal, dass das Auto in Down Under nicht konkurrenzfähig genug war. War das ein Trend oder streckenspezifisch?

Anzeige

Teamchef Günter Steiner glaubt nicht, dass die konkurrierenden Teams Alpine, Alfa Romeo oder AlphaTauri Haas nach drei Rennen schon überholt haben.

Steiner: „Wir haben am Freitag keine gute Abstimmung gefunden und waren deshalb im Hintertreffen. In Imola nächste Woche sollte es dann wieder ganz anders aussehen. Ich mache mir auch keine Sorgen, dass die anderen mehr weiterentwickeln könnten. Vielleicht wird das sogar überschätzt. Die Autos haben ein ganz neues Konzept und stehen deshalb erst am Anfang, wenn es ums Verstehen geht. Deshalb ist es wichtiger, immer das Maximale aus dem Paket herauszuholen.“

Ziel sei es weiterhin, in die Punkteränge zu fahren, „und“, da ist sich Steiner sicher, „das wird auch Mick bald schaffen.“

Ferrari fehlt Platz für Mick Schumacher

Es gibt für Schumacher aber noch ein anderes Problem, wenn er von einer Karriere in Rot träumt: die Vertragssituation bei Ferrari. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1)

WM-Leader Leclerc hat einen Vertrag bis Ende 2025 und ist bei der Scuderia als Nummer-1-Pilot ähnlich gesetzt wie es Micks Vater einst war. Mit Carlos Sainz, dessen Vertrag Ende dieser Saison ausläuft, wird gerade verhandelt.

SPORT1 erfuhr: Während der Spanier einen Zweijahres-Kontrakt will, tendiert Ferrari eher zu einer Laufzeit von einem Jahr plus einseitiger Option nur für das Team, um die Zusammenarbeit bis Ende 2024 zu verlängern.

Experten wie Ex-Formel-1-Pilot Marc Surer sind sich bei SPORT1 aber sicher: „Sainz macht grundsätzlich einen sehr guten Job. Er versteht sich auch gut mit Leclerc. Es macht für Ferrari keinen Sinn, die Fahrerpaarung kurzfristig zu ändern.“

Wird Mick Schumacher der neue Nico Rosberg?

Zu Mick Schumacher hat der Schweizer auch eine Meinung. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

Anzeige

Surer: „Mick hat durch seine Erfolge in der Formel 3 und Formel 2, die er jeweils in der zweiten Saison gewonnen hat, bewiesen, wie lernfähig er ist. Und in der heutigen Formel 1 ist das mit das Wichtigste. Du kannst von Lenkradbewegung über Bremspunkt bis hin zur Stellung des Gaspedals beim Teamkollegen heute alles in den Telemetriedaten einsehen. Diese Daten wird Mick jetzt genau studieren.“

Surer macht den deutschen Fans, die von einem zweiten Schumacher bei Ferrari träumen, zumindest Hoffnung: „Du musst kein Überflieger sein, um Erfolg zu haben. Niki Lauda und Nico Rosberg sind da gute Beispiele. Beide hatten nicht den Grundspeed wie in Laudas Fall Alain Prost oder wie bei Rosberg Lewis Hamilton. Trotzdem konnten sie ihre Teamkollegen einmal schlagen und die WM gewinnen.“

Surer abschließend: „Naturtalent alleine reicht auch nicht aus. Das zeigt das Beispiel Jean Alesi. Er galt als Überflieger, als er in die Formel 1 kam. Am Ende konnte er aber in seiner Karriere nur ein Rennen gewinnen. Mick muss sich seiner analytischen Fähigkeiten bewusst sein und den Weg von Lauda und Rosberg einschlagen. So kann er sich in den nächsten Jahren bei Ferrari empfehlen.“

Alles zur Formel 1 auf SPORT1.de