Cristiano Ronaldo Jr. trifft für Manchester United und imitiert den Jubel seines Vaters

Wie der Vater, so der Sohn. Cristiano Ronaldo Jr. sorgt mit der Leistung auf dem Platz und seinem Jubel für Aufsehen.

Cristiano Ronaldo Jr. steht seinem Vater in nichts nach. Sowohl das Toreschießen als auch der anschließende Jubel sind ihm anscheinend in die Wiege gelegt worden.

Für die U12 von Manchester United bewies der Elfjährige beim jüngsten Sieg gegen CEF Gironès-Sàbat seinen Torinstinkt nach einem Freistoß und imitierte den weltbekannten Jubel seines Vaters in exzellenter Ausführung.

Die U12 von Manchester United mit Kai Rooney und Ronaldo Junior befindet sich momentan in Spanien, um an dem MIC Cup, einem internationalen Jugendturnier an der Costa Brava teilzunehmen.