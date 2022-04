FC Bayern München: Reservist mit Undiszipliniertheit - Bouna Sarr kommt gegen Villarreal offenbar viel zu spät

Der angeschlagene Bouna Sarr verfolgt das Spiel seiner Bayern gegen Villarreal als Zuschauer in der Allianz Arena. Allerdings fehlt er beim Anpfiff.

Doch daraus wurde nichts: Sarr kam bei den Münchnern in den zwei Jahren kaum zum Zug, in der aktuellen Spielzeit bringt es der Franzose, der inzwischen für die Nationalmannschaft Senegals spielt und Anfang des Jahres den Afrika-Cup gewann, auf nur 274 Pflichtspielminuten für die Münchner. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Sarr kommt über 20 Minuten zu spät zum Spiel

Zuletzt fehlte er mit Patellasehnen-Problemen, so auch am Dienstag im Viertelfinalrückspiel der Champions League beim FC Villarreal, in dem die Münchner nach einem 1:1 den Einzug ins Halbfinale verpassten. Dennoch ist es üblich, dass verletzte Spieler im Stadion sind, um ihre Teamkollegen zu unterstützen.