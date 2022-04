Anzeige

Julian Pollersbeck winkt große Chance in der Europa League mit OL gegen West Ham Pollersbecks große Chance

Alexis Menuge

Julian Pollersbeck bleibt bei Olympique Lyon meist nur die Ersatzbank. Doch in der Europa League könnte der deutsche Schlussmann einmal mehr sein Können unter Beweis stellen.

Plötzlich musste er ran. Ohne sich aufgewärmt zu haben wurde Julian Pollersbeck am Sonntag in Straßburg (1:1) in der französischen Liga nach genau einer halben Stunde eingewechselt, nachdem sich Stamm-Keeper Anthony Lopes am Knie verletzt hatte. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Ligue 1)

Der deutsche Schlussmann von Olympique Lyon hinterließ einen soliden Eindruck: Er bekam keinen Gegentreffer, er zeigte sich zweimal reaktionsschnell auf seiner Linie und auch bei seinen Abschlägen war Pollersbeck fehlerfrei.

„Julian hat seine Sache richtig gut gemacht“, freute sich OL-Coach Peter Bosz. „Obwohl er sehr wenig Spielrhythmus hat, hat er bewiesen, dass auf ihn Verlass ist. Seit vier Monaten hatte er an gar keinem Pflichtspiel teilgenommen. Hut ab.“

Es war im Stade de la Meinau Pollersbecks dritter Liga-Einsatz in dieser Spielzeit, nachdem er im Herbst für 14 Minuten bei der AS Saint-Étienne eingewechselt wurde und anschließend gegen die AS Monaco durchspielen konnte. Auch in diesen zwei Spielen konnte er die Erwartungen erfüllen.

Pollersbeck und Lyon wollen ins Halbfinale

Dazu durfte er in der Europa-League-Gruppenphase gegen die Glasgow Rangers 90 Minuten ran, als die Lyonnais eh schon fürs Achtelfinale qualifiziert waren. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Europa League)

Nun steht für den französischen Traditionsverein das wohl wichtigste Spiel der Saison im Viertelfinal-Rückspiel der Europa League gegen West Ham an: Nach dem 1:1 im Hinspiel in London will die Bosz-Elf unbedingt unter die letzten Vier einziehen, um den sportlichen Super-GAU zu vermeiden - denn in der Ligue 1 steht man nach 31 Spieltagen auf einem sehr enttäuschenden zehnten Platz.

Weil Lopes wohl nicht rechtzeitig fit wird, soll Pollersbeck erneut zwischen den Pfosten stehen. Zu Saisonbeginn dachte er an die Flucht, als es hieß, dass der kamerunische Nationalkeeper André Onana an die Rhône wechseln soll. Der Transfer des Ajax-Torwarts zerschlug sich und Pollersbeck blieb in Lyon. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Europa League)

„Wenn Pollersbeck gebraucht wird, ist er sofort da“

„Er akzeptiert seine Rolle ohne Murren“, erklärte OL-Kapitän Léo Dubois. „Er ist jeden Tag im Training gut gelaunt und er gibt stets Vollgas. Er hat eine Top-Einstellung. Wenn er gebraucht wird, ist er sofort da, auch wenn er mal ins kalte Wasser geworfen wird.“

Bitter für den Deutschen war sicherlich das Ausscheiden der Lyonnais im französischen Pokal nach Fan-Krawallen bei der Partie beim FC Paris im Sechzehntel-Finale, denn Bosz hatte versprochen, ihn in der Coupe de France bis zum Schluss des Wettbewerbs einzusetzen.

Im Juni wird der in Oberbayern geborene Pollersbeck bei Olympique Lyon seine zweite Saison beenden. 2024 läuft sein Vertrag aus. Wird er in der kommenden Spielzeit immer noch auf der Bank von OL sitzen? (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Ligue 1)

Zieht es Pollersbeck zurück nach Deutschland?

Es sieht momentan danach aus, dass in Lyon etliche Veränderungen zu erwarten sind - sowohl auf der Trainerbank als auch im Kader, vor allem wenn man 2022/23 nicht international dabei sein würde, wonach es gerade aussieht.