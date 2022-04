Bielefeld: Klos und Brunner auf dem Weg der Besserung

Die zuletzt von Kopfverletzungen heimgesuchten Profis Fabian Klos und Cedric Brunner vom Fußball-Bundesligisten Arminia Bielefeld befinden sich nach Klubangaben auf dem Weg der Besserung. „Da geht es in die richtige Richtung. Beide waren diese Woche auch am Trainingsgelände, um die Jungs zu unterstützen“, berichtete Arminia-Coach Frank Kramer am Donnerstag.

An der jüngsten 0:4-Schlappe in Wolfsburg „hatten wir natürlich zu knabbern, das ist ganz normal. Aber ab Dienstag war der Fokus natürlich wieder voll auf die nächsten Aufgabe“ gerichtet, so der Arminia-Trainer vor dem Heimspiel gegen Fast-Meister Bayern München am Sonntag.