Drei Millionen Haushalte sehen Bayern-Aus auf Amazon Prime

Der Streamingdienst Amazon Prime hat mit drei Millionen Haushalten, die das 1:1 von Bayern München am Dienstag in der Champions League gegen den FC Villarreal und das damit verbundene Aus des deutschen Rekordmeisters im Viertelfinale der Königsklasse verfolgten, nach eigenen Angaben einen non-linearen Rekord in Deutschland verzeichnet. Das teilte Amazon am Donnerstag mit.