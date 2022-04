Darts Premier League - Gerwyn Price verblüfft mit Roar von Katy Perry als neuen Walk-On-Song

Der Waliser verriet, dass ein Familienausflug ausschlaggebend für die Songauswahl war: „Ich bin gerade mit meiner Familie nach Hause gefahren, nachdem wir in Cardiff essen waren, und da lief ‚Roar‘. Wir haben alle mitgesungen und ich mochte den Beat der Musik, also dachte ich, warum nicht etwas anderes machen?“

Price: Song von Katy Perry passt zu meinem Spiel

Price spielt damit auf seine durchwachsene erste Saisonhälfte an. Derzeit liegt er auf dem sechsten Platz in der Premier League, vier Punkte hinter den ersten vier Playoff-Plätzen.

Dennoch zeigt sich „The Iceman“, der seit Wochen mit einem Knochenbruch in seiner Wurfhand kämpft, optimistisch: „Meine Form kehrt zurück und ich bin zuversichtlich, dass ich spielen kann.“ (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)

Ob Price den Songtext „Cause I am a champion and you‘re gonna hear me roar“ bereits am Donnerstag in die Tat umsetzen wird, wird sich am Abend zeigen. SPORT1 überträgt diesen PL-Abend wie auch alle anderen Spieltage LIVE.