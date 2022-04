Champions League, Atlético Madrid - Manchester City: Pressestimmen nach Krawallen

Und am Ende sprach niemand mehr von Fußball. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

England

Daily Mail: „Chaos in Madrid. Der Einzug von Manchester City ins Halbfinale der Champions League wurde durch unwürdige Szenen und die Stürmung des Tunnels von Atlético Madrid durch die Polizei getrübt. Das Rückspiel im Wanda Metropolitano endete in Anarchie, als der ehemalige City-Verteidiger Stefan Savic Jack Grealish in den Tunnel folgte und den Auswechselspieler nach dem Schlusspfiff angriff. Pep Guardiola wurde von den Tribünen mit Flaschen beworfen, als er den Tunnel hinunterlief, nachdem City durch das torlose Unentschieden den Halbfinaleinzug gegen Real Madrid gesichert hatte.“