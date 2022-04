Champions League, FC Bayern: Wie fest sitzt Julian Nagelsmann im Sattel?

Bayerns Trainer war sichtlich angeschlagen am „Tag danach“. Am Tag nach dem dramatischen Ausscheiden in der Champions League, das Julian Nagelsmann als eine der drei bittersten Niederlagen seiner Karriere bezeichnet hatte. (BERICHT: Vercoacht? Das sagt Nagelsmann)

In Gedanken versunken drehte er am Mittwoch barfuß seine Runden um das Trainingsgelände der Münchner an der Säbener Straße. Alleine, mit sich selbst beschäftigt. Später stand ein regeneratives Training für die Spieler auf dem Programm, Nagelsmann kümmerte sich um die Aufbereitung des bitteren Unentschiedens gegen Villarreal. Die Stimmung an der Säbener? Angespannt.