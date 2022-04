FC Bayern: Oliver Kahn im STAHLWERK Doppelpass - die Gäste mit Guido Buchwald und Stefan Effenberg

Top-Runde zu Ostern: Oliver Kahn und Guido Buchwald diskutieren im STAHLWERK Doppelpass am Sonntag ab 11.00 Uhr LIVE im Free-TV und im Stream auf SPORT1.

Neben der Münchner Torwartlegende sind in der Talkrunde im Hilton Munich Airport Hotel Weltmeister Guido Buchwald, SPORT1 -Experte Stefan Effenberg, Jörg Althoff ( BILD ), Alexandra Gross ( Berliner Morgenpost ) und SPORT1 -Chefreporter Kerry Hau zu Gast.

Weitere Diskussionsthemen neben dem deutschen Abschneiden im Europapokal liefert der 30. Spieltag der Bundesliga: Mit Augsburg gegen Hertha und Leverkusen gegen Leipzig stehen am Wochenende unter anderem direkte Duelle um den Abstieg und die Königsklasse an. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Der STAHLWERK Doppelpass ist neben der Ausstrahlung im Free-TV auf SPORT1 auch im Simulcast-Livestream auf den digitalen SPORT1 -Plattformen und via Facebook Live zu sehen, steht zudem kurz nach Sendungsende als Video-on-Demand in der SPORT1 Mediathek sowie als Podcast zur Verfügung.

Fußball pur am Sonntag auf SPORT1: Highlights der 1. und 2. Bundesliga

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in Hattrick Pur – die 2. Bundesliga und Bundesliga Pur zu sehen – seit dieser Saison im Frühstücks-Doppelpack ab 07:00 bzw. 07:30 Uhr und 09:00 Uhr bzw. 09:30 Uhr.

In der Bundesliga Analyse gibt es am Montag ab 23:00 Uhr auch einen ausführlichen Rückblick auf die Sonntagsspiele der Bundesliga und 2. Bundesliga. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Gerade im Unterhaus haben es diese Duelle in sich: Mit Werder Bremen gegen 1. FC Nürnberg sowie SV Darmstadt 98 gegen FC Schalke 04 treffen vier Aufstiegsaspiranten direkt aufeinander. Jochen Stutzky führt durch die Sendung.

Zum Abschluss des Fußball-Montags zeigt SPORT1 ab 23:45 Uhr die Highlights aus der 3. Liga in 3. Liga Pur. Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights in Videoclips erleben.