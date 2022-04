Frodeno: "Noch ein, zwei Jahre" bis zum Karriereende

„Mein Plan war, noch ein, zwei Jahre Titel zu sammeln. Danach ist wohl Schluss“, sagte der 40-Jährige in der Mai-Ausgabe des Playboy. In diesem Jahr bieten sich ihm dafür gleich zwei WM-Chancen, am 7. Mai wird das im Vorjahr auf Hawaii ausgefallene Saisonhighlight in St. George/Utah nachgeholt. Am 8. Oktober findet zudem die reguläre Ausgabe auf Hawaii statt.