Asian Games 2022: T1 dominiert Südkoreas LoL-Nationalmannschaft LoL-Rekordweltmeister T1 komplett vertreten

Bei den diesjährigen Asian Games besteht das League-of-Legends-Team vollständig aus dem Roster von T1 © LCK / Riot Games

Florian Merz

Nachdem bereits in der letzten Ausgabe League of Legends zur Demonstration Teil der Asian Games gewesen ist, wird der Titel in diesem Jahr ganz offiziell vertreten sein. In Korea gehört das gesamte T1-Roster zum Line-Up der Nationalmannschaft.

Nachdem im Zuge der Asienspiele 2018 eSports-Titel wie League of Legends oder Hearthstone als Demonstrationssportarten den Zuschauer:innen präsentiert wurden, zählt der elektronische Wettstreit bei der diesjährigen Ausgabe nun vollständig zur Veranstaltung dazu. Neben League of Legends wird es Wettkämpfe in Dota 2, Hearthstone, PUBG Mobile (Asian Games Version), FIFA Online 4, Street Fighter V, Arena of Valor (Asian Games Version) sowie Dream of the Three Kingdoms 2 geben.

League of Legends mit eSports-Legende Faker

Bei den Asian Games nehmen zahlreiche Länder an den unterschiedlichsten Disziplinen teil und wetteifern um die begehrten Goldmedaillen. In League of Legends wird insbesondere das Aufeinandertreffen zwischen den eSports-Großmächten China und Südkorea mit Spannung erwartet. 2018 konnte die chinesische Delegation das Turnier für sich entscheiden und die Konkurrenz von der Halbinsel auf den zweiten Platz verweisen. In diesem Jahr könnte das Ganze jedoch anders ablaufen.

Im vergangenen Spring Split zeigte Rekordweltmeister T1 um Superstar Faker eine bis dato unerreichte Leistung. Im gesamten Wettbewerbsverlauf konnte kein einziges Team im Best-of-three gegen T1 gewinnen und auch in den Playoffs, die im Gegensatz zur Liga in einem Best-of-five ausgespielt werden, zeigte sich die Organisation der Konkurrenz dauerhaft und durchgehend überlegen. Am Ende winkte die verdiente zehnte Split-Meisterschaft. Kaum verwunderlich also, dass das koreanische Aufgebot vollständig aus dem Line-up von T1 besteht, das mit weiteren Hochkarätern von verschiedenen Teams ergänzt wird.