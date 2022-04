Champions League: Lothar Matthäus kritisiert Oliver Kahn - "FC Bayern hat DNA verloren"

Lothar Matthäus vermisst beim FC Bayern nach dem CL-Aus klare Kante und nimmt Oliver Kahn in die Pflicht. Nach Meinung der Legende ist beim FCB die DNA verloren gegangen.

„Selbstbewusstsein und spielerischer Harmonie auf dem Platz, auch Kompaktheit und Leichtigkeit haben mir gefehlt. Es mangelte am Selbstverständnis, an Eins-gegen-eins-Situationen, an der Zielstrebigkeit nach vorne. Die klassische FC-Bayern-DNA fehlt“, stellte der Rekordnationalspieler im kicker fest. Es habe sich „Verunsicherung eingeschlichen“.