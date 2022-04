Champions League: Jürgen Klopp bewertet Aus vom FC Bayern als „definitiv verdient“

Klopp attackiert TV-Sender scharf: "Was tun Sie da?"

Villarreal-Trainer Unai Emery sei „so ein bisschen der König der Pokalwettbewerbe - unglaublich, was er da abzieht“, führte Klopp aus. Die Spanier „werden einen klaren Plan haben, aber bis wir uns treffen, werden wir auch einen haben.“

Klopp: „Der beste Saisonendspurt, den man haben kann“

Mit Blick auf den Saisonendspurt mit Liverpool urteilte Klopp: „Es ist der beste Saisonendspurt, den man haben kann, weil wir ja nur deshalb so oft spielen, da wir in den verschiedenen Wettbewerben so weit gekommen sind.“