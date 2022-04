Anzeige

VCT Masters Reykjavik: Ninjas in Pyjamas und Xerxia sind ausgeschieden! VCT Masters Reykjavik: Xerxia & Ninjas in Pyjamas scheiden aus

Mit Xerxia und Ninjas in Pyjamas sind die letzten Teams der Gruppenphase bei den VCT Masters in Reykjavik ausgeschieden. Neben OpTic Gaming steht auch ZETA DIVISION in der Endrunde des Turniers © Riot Games

Im Zuge der gestrigen Entscheidungsspiele wurden die letzten K.o.-Rundenteilnehmer für die VCT Masters in Reykjavik gesucht. Mit Xerxia und den Ninjas in Pyjamas mussten sich zwei bekannte Valorant-Organisationen früh verabschieden.

In Island wurde am gestrigen Dienstag die heiße Phase der VCT Masters in Valorant eingeläutet. Nachdem mit Fnatic und KRÜ Esports bereits die ersten Teams aus dem Rennen um die Teilnahme an der Knockout-Stage ausgeschieden sind, mussten im Verlauf der Decider Matches die letzten zwei Endrundenteilnehmer ausgespielt werden. Dabei standen sich die Teams Ninjas in Pyjamas und ZETA DIVISION aus Gruppe A sowie Xerxia und OpTic Gaming aus Gruppe B gegenüber.

OpTic marschiert, ZETA mit Anlaufschwierigkeiten

Zunächst kam es zum Match zwischen Xerxia und OpTic, die in der ersten Runde auf Fracture ausgespielt wurde. Dabei schien es eine sehr ausgeglichene Partie zu werden, in der keiner der Kontrahenten einen großen Vorteil für sich herausspielen konnte. Das zeigte insbesondere das Ergebnis zum Seitenwechsel, als sich die Teams mit jeweils sechs gewonnen Runden trennten.

Danach sollte OpTic deutlich schneller ins Spiel zurückfinden und konnte fünf aufeinanderfolgende Duelle für sich entscheiden, ehe Xerxia eine Antwort darauf fand. Schlussendlich sollte es jedoch bei der Überlegenheit OpTics bleiben, die die erste Karte mit 13:9 gewannen. Noch deutlicher sollte Partie zwei ausfallen, als Xerxia auf Haven mit 6:13 nach Hause geschickt wurde.

Spannender fiel hingegen die Ansetzung zwischen den Ninjas in Pyjamas und ZETA DIVISION aus. Beide Line-ups konnten jeweils eine Runde gewinnen. Während sich NiP auf Split äußerst dominant gab und mit 13:6 den ersten Matchpoint einfuhr, gelang es ZETA im Anschluss sowohl Icebox mit 13:10 als auch Fracture für sich zu entscheiden. Auf der dritten Karte hätte das Ergebnis jedoch auch zugunsten von NiP ausfallen können, wurde diese Partie erst und in der einzigen Overtime des Abends entschieden. Am Ende trennten sich die Teams mit einem Ergebnis von 14:12.

Die K.o.-Runde der VCT Masters Reykjavik - Valorant

Am 14. April startet die Knockout-Stage des Turniers um 19:00 Uhr (CEST) mit dem Duell zwischen G2 Esports und ZETA DIVISION. G2 ist eines von vier Teams, die schon vor dem Beginn der Gruppenphase als Endrundenteilnehmer feststanden. In den weiteren Partien stehen sich folgende Organisationen gegenüber: