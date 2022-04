Screenshots zu Valorant Mobile - Wann erscheint das Spiel?

Mit Call of Duty Mobile und PUBG Mobile existieren erfolgreiche wie bekannte Umsetzungen großer Shootermarken für den mobilen Gamingmarkt. Mit Rainbow Six Mobile und Apex Legends Mobile stehen bereits die nächsten bekannten Franchises in den Startlöchern. Mehrere im Netz aufgetauchte Screenshots legen nun den Schluss nahe, dass auch Riot Games schon bald ihren bekannten Taktikshooter Valorant auf mobile Plattformen bringen könnte.

Wann kommt Valorant Mobile?

Wie Riot Games mitteilen ließ, arbeite man gegenwärtig an der Möglichkeit die Beta auch auf andere Regionen auszuweiten. Dennoch nannte das Unternehmen keine genauen Daten und welche Gebiete als nächstes in die Testphase aufgenommen werden. Damit verfährt der Entwickler mit Valorant Mobile ähnlich, wie zuvor mit League of Legends: Wild Rift, der Smartphone-Version des bekannten PC-MOBAs. Dieses wurde zunächst ausschließlich im asiatischen Raum zum Testen angeboten, ehe europäische oder amerikanische SpielerInnen Handanlegen durften. Ob Riot so auch mit Valorant verfahren wird, bleibt abzuwarten.