Formel 1: Schmuck im Cockpit verboten? Lewis Hamilton kontert FIA-Pläne

Die FIA macht aktuell mit der ein oder anderen kuriosen Meldung auf sich aufmerksam. So will man in Zukunft die Bekleidung und den Schmuck der Fahrer kontrollieren. Lewis Hamilton hat dazu seine eigene Meinung.

Lewis Hamilton will die Diskussion nicht anheizen

Außerdem könne er gar nicht jeden Schmuck ablegen, selbst wenn er wollte. „Die (Schmuckstücke, Anm. d. Red.) an meinem rechten Ohr sind buchstäblich eingeschweißt. Ich müsste sie abschneiden oder so. Also wird es so bleiben.“