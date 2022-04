FC Bayern: Herbert Hainer spricht über CL-Aus - Wird Spieler "anstacheln"

Sollten die Bayern, die in der Bundesliga fünf Spieltage vor Saisonende souverän an der Tabellenspitze liegen, den zehnten Meistertitel nacheinander holen, wäre das „eine historische Leistung in einer der Top-fünf-Ligen“, so der 67-Jährige: „Darauf können wir sehr stolz sein und nächste Saison werden wir dann auch in der Champions League wieder mit aller Macht attackieren.“