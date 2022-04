3. Liga: Hallescher FC – TSV Havelse (Samstag, 14:00 Uhr)

Havelse will nach acht Spielen ohne Sieg bei Halle endlich wieder einen Erfolg landen. Beim MSV Duisburg gab es für Hallescher FC am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 1:2-Niederlage. Der letzte Auftritt des TSV Havelse verlief enttäuschend. Vor heimischem Publikum setzte es eine 0:3-Niederlage gegen den FSV Zwickau. Im Hinspiel fuhr Havelse gegen Halle die Punkte bereits durch einen 2:1-Erfolg ein. Ein gutes Omen für das anstehende Rückspiel?

62 Tore kassierte der TSV Havelse bereits im Laufe dieser Spielzeit – so viel wie keine andere Mannschaft in der 3. Liga. Auswärts ist der Knoten noch nicht geplatzt: Erst zwölf Punkte holte das Schlusslicht. Im Angriff brachte der Gast deutliche Schwächen zutage, was sich an den nur 27 geschossenen Treffern erkennen lässt. Die bisherige Ausbeute von Havelse: fünf Siege, sieben Unentschieden und 21 Niederlagen. Gewinnen hatte beim TSV Havelse zuletzt Seltenheitswert. Der letzte Dreier liegt bereits acht Spiele zurück.