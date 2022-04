3. Liga: FSV Zwickau – SV Wehen Wiesbaden (Samstag, 14:00 Uhr)

Wiesbaden trifft am Samstag mit Zwickau auf einen formstarken Gegner. Der FSV Zwickau gewann das letzte Spiel gegen den TSV Havelse mit 3:0 und liegt mit 41 Punkten im Mittelfeld der Tabelle. Jüngst brachte Eintracht Braunschweig der SV Wehen Wiesbaden die zwölfte Niederlage des laufenden Fußballjahres bei. Im Hinspiel wurde kein Sieger ermittelt. Die Mannschaften hatten sich remis mit 2:2 getrennt.

Die Heimbilanz von Zwickau ist ausbaufähig. Aus 16 Heimspielen wurden nur 18 Punkte geholt. Die Heimmannschaft befindet sich wenige Spieltage vor Ende der Saison in der zweiten Tabellenhälfte. Wer den FSV Zwickau als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 129 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Der bisherige Ertrag von Zwickau in Zahlen ausgedrückt: neun Siege, 14 Unentschieden und zehn Niederlagen. Die passable Form des FSV Zwickau belegen neun Zähler aus den letzten fünf Begegnungen.