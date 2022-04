Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 – VfB Stuttgart (Samstag, 15:30 Uhr)

Mainz will im Spiel gegen den VfB nach drei Spielen ohne Sieg den Abwärtstrend endlich stoppen. Zuletzt kassierte der 1. FSV Mainz 05 eine Niederlage gegen den 1. FC Köln – die 13. Saisonpleite. Die 14. Saisonniederlage kassierte Stuttgart am letzten Spieltag gegen Borussia Dortmund. Der VfB Stuttgart kam im Hinspiel gegen den FSV zu einem knappen 2:1-Sieg. Wird das Rückspiel wieder eine enge Angelegenheit?

Mainz gewann den Großteil der Punkte zu Hause, insgesamt 30 Zähler. Aus diesem Grund dürften die Gastgeber sehr selbstbewusst auftreten. Die volle Punkteausbeute sprang für den 1. FSV Mainz 05 in den letzten fünf Partien lediglich einmal heraus.

In der Fremde sammelte der VfB erst neun Zähler. In der Verteidigung des Gasts stimmt es ganz und gar nicht: 53 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen.