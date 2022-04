2. Liga: SV Sandhausen – FC St. Pauli (Samstag, 13:30 Uhr)

Am Samstag treffen die Sandhäuser auf den FC St. Pauli. Sandhausen strich am Sonntag drei Zähler gegen SG Dynamo Dresden ein (2:1). Gegen den SV Werder Bremen war für St. Pauli im letzten Spiel nur ein Unentschieden drin. Im Hinspiel hatte der FC St. Pauli die Nase vorn und verbuchte einen 3:1-Sieg.

Die Stärke von St. Pauli liegt in der Offensive – mit insgesamt 54 erzielten Treffern. Die Gäste warten mit einer Bilanz von insgesamt 15 Erfolgen, sieben Unentschieden sowie sieben Pleiten auf.

Auch wenn das Selbstbewusstsein vor heimischer Kulisse generell größer ist als auswärts: Angesichts der wackeligen Defensive der Sandhäuser und der starken Offensive des FC St. Pauli steht Sandhausen eine Herkulesaufgabe bevor. Ob das Spiel so eindeutig endet, wie die Tabelle vermuten lässt? Der SV Sandhausen schafft es mit 34 Zählern derzeit nur auf Platz 15, während St. Pauli 18 Punkte mehr vorweist und damit den dritten Rang einnimmt. Körperlos agierten die Sandhäuser in dieser Spielzeit beileibe nicht, wie der Blick in die Kartenstatistik belegt. Ob sich der FC St. Pauli davon beeindrucken lässt?