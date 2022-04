Anzeige

Ansgar Knauff von Eintracht Frankfurt zurück zum BVB? Auch Terzic sieht Traumtor gegen Barca! Der BVB-Plan mit Knauff

"Absolutes Vorbild" Knauff schwärmt von Mbappé

SPORT1

Ansgar Knauff hat bei Eintracht Frankfurt sofort eine tragende Rolle übernommen und zuletzt ein Traumtor gegen Barcelona erzielt. Bei Borussia Dortmund schaut der Technische Direktor Edin Terzic genau hin, wie sich der U21-Nationalspieler entwickelt.

Vor einer Woche erlebte Ansgar Knauff im Europa-League-Viertelfinale das bisherige Highlight seiner Karriere.

Für Eintracht Frankfurt erzielte er im Jahrhundertspiel gegen den FC Barcelona die Führung per Traumtor - und auch deshalb darf sich die Eintracht vor dem Rückspiel im Camp Nou am Donnerstagabend (Europa League: FC Barcelona - Eintracht Frankfurt ab 21 Uhr im LIVETICKER) weiterhin berechtigte Hoffnungen auf die große Sensation machen.

Am vergangenen Donnerstag live vor Ort dabei? Edin Terzic, Technischer Direktor von Borussia Dortmund - und Förderer von Knauff.

Terzic beobachtete Knauff gegen Barcelona vor Ort

Im SPORT1-Podcast „Die Dortmund-Woche“ sprechen Patrick Berger und Oliver Müller über Knauffs Leihe von Dortmund nach Frankfurt.

„Beim BVB ist einer im Hintergrund ganz aktiv dabei, der sich um Leihspieler kümmert, und das ist Edin Terzic“, berichtet Berger. „Er war damals auch derjenige unter Lucien Favre, der darauf gedrängt hat, dass Knauff hochgezogen werden soll.“ (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Unter Ex-Coach Favre debütierte Knauff im BVB-Trikot in der Champions League bei Zenit Sankt-Petersburg, Terzic wechselte das Juwel in der Bundesliga erstmals im Duell in Köln ein und berief es im Champions-League-Viertelfinale gegen Manchester City erstmals in die Startelf. Unter dem Pokalsieger-Trainer lief der Flügelspieler insgesamt sieben Mal auf.

In jungen Jahren hat Knauff somit schon gegen Spitzenteams wie Manchester City, Barcelona und Bayern München mitgewirkt.

Knauff-Leihe entpuppt sich als „Win-win-win-Situation“

Berger verrät: „Terzic war am Donnerstag in Frankfurt gegen Barca im Stadion und hat sich am Freitag auch mit Knauff und einigen Eintracht-Verantwortlichen getroffen. Der BVB begleitet diese Leihe sehr intensiv.“

Was der Technische Direktor gegen Barcelona zu sehen bekam, war neben dem Traumtor auch eine zweikampfstarke Leistung (70 Prozent gewonnene Duelle). Dies ist vor allem deshalb bemerkenswert, weil Knauff die Position als rechter Schienenspieler erst völlig neu erlernt hat. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Bislang hat sich der Schritt nach Frankfurt daher für alle Parteien gelohnt. „Es entpuppt sich eine Win-win-win-Situation“, schätzt SPORT1-Reporter Christopher Michel, der vor allem über Eintracht Frankfurt berichtet, die Situation ein.

„Die Eintracht hat ihre Schwachstelle auf der rechten Seite behoben. Borussia Dortmund bekommt nach dem Ende der Leihe 2023 einen besseren Spieler zurück. Und Knauff selbst kann sich entwickeln und erhält von Trainer Oliver Glasner das nötige Vertrauen.“

Keine vorzeitige Knauff-Rückkehr zum BVB

Die Modalitäten sind nach SPORT1-Informationen klar: Knauff ist bis 30. Juni 2023 an die Eintracht verliehen. Die Borussia kann ihn nicht frühzeitig zurückholen und die Leihe abbrechen.

Eine Kaufoption haben die Hessen für den 20-Jährigen allerdings nicht. Er wird mit jeder guten Leistung und jedem Treffer teurer. Der Plan des BVB, er geht bislang vollumfänglich auf.

Auch Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche lobte Knauff zuletzt: „Die Entwicklung freut uns. Ansgar hört gut zu, er nimmt Dinge schnell an. Dass er große Fähigkeiten im Eins-gegen-Eins und Tempo hat, wussten wir. Dass er sich so schnell stabilisiert, war aber nicht zu erwarten.“

Bei der Borussia fehlte im System von Trainer Marco Rose der Platz für das Eigengewächs, den er bei den Hessen sofort gefunden hat. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

BVB kann 2023 entscheiden, wie es mit Knauff weitergeht

Die Attribute Geschwindigkeit, Dribbling, Zug zum Tor und Lernwilligkeit machen den U21-Nationalspieler, der zuletzt gegen Lettland (4:0) über seinen ersten Treffer jubelte, zu einem hochinteressanten Spieler.

Die Borussia kann in den kommenden zwölf Monaten entspannt zusehen und überlegen, ob sie Knauff zurückholt und den 2024 auslaufenden Vertrag verlängert - oder ihn anderenfalls für eine potenziell hohe Ablöse - möglicherweise zur Eintracht - verkauft.

