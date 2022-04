Anzeige

FC Bayern nach CL-Aus: Rummenigge über Nagelsmann, Kahn und Kader Rummenigge meldet sich zu Wort

Kahns Versprechen nach CL-Blamage

SPORT1

Bayerns Ex-Boss Karl-Heinz Rummenigge spricht über das bittere CL-Aus, Nachfolger Kahn, Coach Nagelsmann und die Qualität der Mannschaft.

Auch Karl-Heinz Rummenigge sitzt das bittere Champions-League-Aus des FC Bayern gegen den FC Villarreal noch immer in den Knochen.

Der langjährige Vorstandsvorsitzende, der am 1. Juli 2021 die Amtsgeschäfte komplett auf Oliver Kahn übertragen hatte und das Scheitern in der Königsklasse an der Seite von Ehrenpräsident Uli Hoeneß erlebte, sprach am Tag danach von „Schockstarre“ und einem „Stich ins Herz“ - und suchte im Interview mit der Bild nach Erklärungen. (HINTERGRUND: Das muss Bayern ändern)

Anzeige

Dass die heutigen Bosse um Kahn nach Abpfiff so nüchtern analysierten, relativierte Rummenigge.

„Es nützt doch überhaupt nichts, Öl ins Feuer zu gießen“, so der 66-Jährige. „Ich denke, dass die Enttäuschung bei Oliver von allen, die im Stadion saßen, mit am größten war.“

So wollte Rummenigge denn keineswegs Bayerns Führungsspitze anzählen, meinte ausweichend: „Der FC Bayern ist für Konstanz bekannt und hat oft aus Niederlagen neue Kraft geschöpft und dann wieder angegriffen.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Rummenigge: FC Bayern wird wieder angreifen

Mit ausschlaggebend und etwas überraschend für die momentane Situation machte Rummenigge jedoch den seiner Meinung nach entstandenen Eindruck, „als würden permanent nur noch Vertragsgespräche stattfinden, und das alles wird andauernd öffentlich debattiert.“

Nach Ausscheiden: Spott-Attacke auf Nagelsmann

Der Ex-Funktionär fügte an: „Das ist nicht gut, das ist nicht hilfreich in so einer Phase der Saison. Hier muss man ein Procedere finden, das nicht permanent das Klima stört.“

Undurchsichtig gab sich Rummenigge in seiner Antwort auf die Frage, wie er die Arbeit von Coach Julian Nagelsmann beurteile: „Ein Aus gegen Villarreal im Viertelfinale spiegelt nicht die Erwartungshaltung des FC Bayern und seiner Fans wider. Wenn ich dem FC Bayern grundsätzlich einen Ratschlag erteilen dürfte, dann den, dass sich jeder im Verein auf seine Kompetenzen beschränkt.“

Anzeige

Das meint Rummenigge über Nagelsmann

Ob Nagelsmann Kompetenzen demnach falsch ausübe beziehungsweise die Bosse, ließ der einstige Bayern-Lenker offen, fügte allein noch an: „Dinge wie beispielsweise Vertragsverlängerungen sind Angelegenheit des Vorstands und Aufsichtsrats.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Widerspruch gab es von Rummenigge zur Kritik an der personellen Qualität: „Im Kader des FC Bayern stehen 18 Spieler, die voraussichtlich an der WM teilnehmen. Das Ausscheiden liegt nicht an der Kader-Qualität.“ (STIMMEN: Bayern geschockt - „Habe ihn noch nie so sprachlos gesehen“)

Von Schuldzuweisungen am Champions-League-Aus wollte Rummenigge indes nichts hören.

Allenfalls so viel: „Wenn sich Bayern einen Vorwurf machen muss, dann war es das Hinspiel: Das war ein rabenschwarzer Tag. Wenn man die 180 Minuten nüchtern analysiert, ist das Weiterkommen von Villarreal gar nicht mal unverdient.“

Umbruch? "Dann muss man sich von Salihamidzic trennen!"

Alles zur Champions League bei SPORT1