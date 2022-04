FC Bayern: Dietmar Hamann mit Kritik an Kahn, Lewandowski-Poker & Transfers

In seiner Sky -Kolumne kritisierte Hamann: „Das größte Problem ist die Führungsschwäche. Das begann mit der Jahreshauptversammlung im vergangenen Jahr, zuletzt ging es mit dem Wechselfehler weiter, als sie die Hauptverantwortung dem DFB in die Schuhe geschoben haben. Keiner übernimmt Verantwortung, und genauso spielen sie auch Fußball.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Hamann: Bayern-Bosse müssen „klare Kante zeigen“

„Früher gegen einen ganzen Verein gespielt“

Lewandowski weg? Dann könnte Timo Werner kommen

„Ich bin nicht der größte Fan von Timo Werner, aber er würde in München auch seine 20 oder 25 Tore machen. Du brauchst einen gestandenen Spieler, der mit der Situation bei Bayern umgehen kann“, meinte der Ex-Profi. (STIMMEN: Bayern geschockt - „Habe ihn noch nie so sprachlos gesehen“)

So oder so: Hamann ist „weit davon entfernt zu sagen, dass alles zusammenbricht, wenn Lewandowski geht. Dafür sind die Bayern einfach zu groß.“

Hamann: „Die nächsten Transfers müssen sitzen“

Gleichwohl müssten die nächsten Transfers sitzen. Laut Hamann haben die Bayern in den vergangenen zwei Jahren „viel Geld in die Isar geschmissen“ und „für viel Geld Spieler wie Roca, Sarr, Cuisance und Sabitzer geholt, die kaum zum Einsatz kommen. Auf der Bank sitzen Leute, die der Trainer nur in Notsituationen einwechselt.“

Schlimmer noch für Hamann, der unter Hansi Flick, Vorgänger von Trainer Julian Nagelsmann, auch intern eine größere Wertschätzung ausgemacht haben will: All das sei für die Spieler „auch in der Kabine Gesprächsthema und so, wie sie im Moment auftreten, kann ich mir vorstellen, dass es zwei oder drei Lager im Kader gibt.“