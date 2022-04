Europa League: Eintracht-Fans brechen Rekorde - in Barcelona wird hessisch geredet

„Ei Gude!“ Auf der rund 1,2 Kilometer langen Promenade La Rambla im Herzen von Barcelona herrscht stets hektisches Treiben. Doch so oft, wie in diesen Tagen, hat man auf der Einkaufsmeile, die den Plaça de Catalunya mit dem Alten Hafen verbindet, die typisch hessische Begrüßungsformel noch nicht gehört.

Obwohl der Anpfiff zur Partie zwischen dem FC Barcelona und Eintracht Frankfurt erst am Donnerstagabend (ab 21 Uhr im Liveticker) ertönt, sind zahlreiche Fans frühzeitig in die Millionenmetropole am Mittelmeer gereist. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Europa League)