Bundesliga: BVB-Star Andreas Möller schreibt mit Schwalbe Fußball-Geschichte

Im Bundesliga-Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem Karlsruher SC schreibt Andreas Möller Fußball-Geschichte. SPORT1 erinnert an die Schwalbe des Jahrhunderts.

Er hat im Fußball alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Dennoch gehörte Andreas „Andy“ Möller nie zu den beliebtesten Kickern.

Dazu hat er sich einfach zu viel geleistet. Wie am Gründonnerstag 1995 im Heimspiel seiner Dortmunder gegen den Karlsruher SC. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Eine Viertelstunde vor Schluss steht es an jenem 13. April 0:1, der BVB droht die Tabellenführung zu verlieren, da dringt Möller nach Doppelpass mit Lars Ricken in den Strafraum ein.

KSC-Verteidiger Dirk Schuster will den damals 26-Jährigen abschirmen, kommt ihm aber nicht sonderlich nahe. Jedenfalls nicht nahe genug, um ihn zu berühren.

Möller gibt Betrug nach 2:1-Sieg gegen KSC zu

Schäfer und Presse gehen auf BVB-Star Möller los

Doch der impulsive Schäfer ist nicht zu bremsen. Am Sat1 -Mikrofon fordert er: „Zeigt diese Szene jeden Tag, damit der Fußball wieder sauber wird.“

Noch am Ostermontag nennt er Möller gegenüber dem Kicker einen „Mann, der dieses wunderbare Spiel kaputt macht. So etwas darf man nicht vergessen.“

Da hat sich Möller, vom schlechten Gewissen geplagt, immerhin schon bei Schiedsrichter Habermann per Telefon entschuldigt. Er verspricht ihm, so etwas „nie wieder“ zu tun. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Damit ist es aber nicht getan, die Aufregung ist riesig. Die Bild Zeitung, die Karfreitag nicht erscheint, titelt am 15.April: Größter Fußball-Betrug. Bundesliga tobt: Sperrt Möller sofort!“

Möller: „Das größte Eigentor des DFB-Schiedsgerichts“

In Anzug und Krawatte sitzt Möller am 20. April ab 15 Uhr in Frankfurt vor seinen Richtern, BVB-Manager Michael Meier plädiert auf Freispruch, weil Schwalben bisher nie geahndet wurden.