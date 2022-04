Bayern-Aus in der CL: Jetzt geht's ans Eingemachte - auch für die Bundesliga | Kommentar

Der FC Bayern ist in der Champions League im Viertelfinale ausgeschieden. Nicht nur die Qualität der Münchner steht auf dem Prüfstand, auch die der Bundesliga. Ein Kommentar von SPORT1-Chefredakteur Pit Gottschalk.

Im DFB-Pokal raus, im Viertelfinale der Champions League raus, am Ende wohl nur Deutscher Meister: Der FC Bayern München wird in den nächsten Tagen und Wochen Fragen beantworten müssen, die ans Eingemachte gehen. Jeder fühlt es: Der Rekordmeister rutscht ins Ungewisse. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Der Klärungsbedarf ist groß. Die unerledigten Vertragsverlängerungen von zu vielen Leistungsträgern. Die unrunde Kaderplanung des Sportvorstands. Der permanente Aderlass in der Mannschaft. Der sprachlose Vorstandsvorsitzende. Der mangelhafte Biss. Das Training.

Das ist die eine Seite. Die andere: Bayern München war der einzige Klub, der die Bundesliga in der K.o.-Phase der Königsklasse vertreten hat. RB Leipzig, VfL Wolfsburg und vor allem Borussia Dortmund konnten mit der Spitze in Europa nicht mithalten. Wie schlecht ist die Bundesliga wirklich?

Wie stark ist die Bundesliga wirklich?

Im UEFA-Ranking liegt Deutschland auf Platz vier hinter England, Spanien und Italien, aber verteidigt den Vorsprung auf Frankreich nur deshalb, weil Bayern München Punkte sammelte und über fünf Jahre das Klub-Ranking bei der UEFA anführt. Nochmals: Was heißt das für die Bundesliga? (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Vielleicht haben wir uns täuschen lassen, dass Bayern München zweimal in zehn Jahren die Champions League gewonnen hat und zwei weitere Klubs, Borussia Dortmund und RB Leipzig, gelegentlich weit kamen. Zur Wahrheit gehört: Außer Bayern war da nicht viel.

Wo ständig Druck besteht, entstehen Diamanten. Bayern München spürt keinen Druck mehr in der Bundesliga. Wenn Bayern also in nächster Zeit Sinnfragen gestellt bekommt, sollten wir den Fragenkatalog unbedingt ausweiten und es beim Namen nennen: Quo vadis, Bundesliga?